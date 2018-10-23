Реал - Виктория Пльзень 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Реал обыграл Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Реал - Виктория Getty Images

Мадридский Реал на своем поле принимал Викторию в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Сливочные" открыли счет в первом тайме, а на 55-й минуте удвоили преимущество. Несмотря на пропущенный гол хозяева удержали победный счет.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Виктория:

Реал - Виктория 2:1

Голы: Бензема, 11, Марсело, 55 — Грошовски, 78

Реал: Навас — Васкес, Начо, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54)

Виктория: Грушка — Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски — Прохазка (Горжава, 65), Грошовски — Гавел (Экпай, 76), Чермак, Петржела (Ржезничек, 86) — Крменчик

Предупреждения: Иско, Кроос, Рамос — Лимберски.

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