Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал - Виктория Пльзень 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Реал обыграл Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Реал - Виктория
Видео голов и обзор матча Реал - Виктория
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле принимал Викторию в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Сливочные" открыли счет в первом тайме, а на 55-й минуте удвоили преимущество. Несмотря на пропущенный гол хозяева удержали победный счет.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Виктория:

Реал - Виктория 2:1
Голы: Бензема, 11, Марсело, 55 — Грошовски, 78

Реал: Навас — Васкес, Начо, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54)

Виктория: Грушка — Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски — Прохазка (Горжава, 65), Грошовски — Гавел (Экпай, 76), Чермак, Петржела (Ржезничек, 86) — Крменчик

Предупреждения: Иско, Кроос, Рамос — Лимберски. 

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Реал, Виктория Пльзень, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь