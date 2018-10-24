Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шо-то не то: реакция Сети на поражение Шахтера от Ман Сити

Комментариев: 0
Яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити.
Реакция Сети на поражение Шахтера от Ман Сити в ЛЧ
Реакция Сети на поражение Шахтера от Ман Сити в ЛЧ
Getty Images

Донецкий Шахтер на своем поле проиграл Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3, и теперь замыкает турнирную таблицу группы F.

Смотрите видео голов матча Шахтер – Манчестер Сити.

Вашему вниманию яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результата матча:

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, в следующем туре Шахтер вновь сыграет с Манчестер Сити, однако этот матч состоится в Англии.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Шахтер, поражение, реакция сети
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
tetyalissa    24.10.2018, 09:27
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\ Не долго музыка играла , не долго фраер танцевал......\\\\\\\\\\\\
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь