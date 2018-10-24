Шо-то не то: реакция Сети на поражение Шахтера от Ман Сити
Донецкий Шахтер на своем поле проиграл Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3, и теперь замыкает турнирную таблицу группы F.
Смотрите видео голов матча Шахтер – Манчестер Сити.
Вашему вниманию яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результата матча:
Ман Сіті - найкраща команда на планеті Земля, тому давайте реально оцінювати результат. Нічого непередбачуваного не сталось— Роман Бебех (@roman_bebekh) 23 октября 2018 г.
ну шо, Болбат и Веллингтон Нем "Манчестер Сити" пока не обыграли.— Игорь Линник (@IgorLinnyk) 23 октября 2018 г.
вот если бы Тайсон и Марлос, да еще против "Мариуполь Сити", тогда совсем другая песня была бы. 3:0 минимум!
а так - шо-то не то. как-то наоборот получается.
нехорошо. незрелищно. не тот центр тяжести.
Эти часы сегодня принесли победу Манчестер Сити над Шахтером со счетом 3:0 pic.twitter.com/49RdVP6Dv6— Sergiy Mayevsky (@SergiyMayevsky) 23 октября 2018 г.
да при чем здесь Коваленко?! Уверен, что и с Марлосом и с Тайсоном в составе, Шахтер так же отбивался и так же сыграл бы Просто уровень команд и в отличие от прошлого розыгрыша, когда МС приехал вторым составом и ему уже ничего не нужно было, в этой ЛЧ МС нужны очки.— Alug (@Alug89926183) 23 октября 2018 г.
Классика. :( #ШахтерМанСити pic.twitter.com/hT3Yv85Ytk— Коля Иванов (@kolyamboro) 23 октября 2018 г.
Сити полчаса давил Шахтер и таки додавил. 0:1. Преимущество по игре подавляющее просто— Дмитрий (@lion4u_) 23 октября 2018 г.
Шахтер без шансов влетел Сити, а мегоэксперт на Фубля1 Морозов минут 15 пытается вылизывать одно место начальству и искать "позитив"))— Igor Yatsenko (@IgorYatsenko) 23 октября 2018 г.
Если бы не Игорь Харатин, то Шахтер бы вынес в Харькове Манчестер Сити! За каждый гол от Сити по апперкоту ему!— Alexandr (@Sashinho_10) 23 октября 2018 г.
МС разделывает Шахтер на молекулы...увы— Владимир Мальцев (@prosto_vov) 23 октября 2018 г.
Напомним, в следующем туре Шахтер вновь сыграет с Манчестер Сити, однако этот матч состоится в Англии.
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