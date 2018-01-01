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АЕК – Бавария 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Бавария в гостях без особых проблем справилась с АЕКом в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча АЕК - Бавария
Видео голов и обзор матча АЕК - Бавария
Getty Images

АЕК на своем поле не сумел ничего противопоставить Баварии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости забили два гола в ворота соперника, а хозяева так и не сумели ответить им ни одним голом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча АЕК - Бавария:

АЕК – Бавария 0:2
Голы: 0:1 – 61 Мартинес, 0:2 – 63 Левандовски

АЕК: Баркас, Бакакис, Хульт, Ламбропулос, Чигринский, Клонаридис, Галанопулос, Бакасетас, Симойнш, Манталос, Понсе

Бавария: Нойер, Хуммельс, Киммих, Рафинья, Зюле, Гнабри, Хамес, Роббен, Мартинес, Алькантара, Левандовски

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, АЕК, Бавария, видео голов, обзор матча
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