АЕК – Бавария 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария в гостях без особых проблем справилась с АЕКом в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча АЕК - Бавария Getty Images

АЕК на своем поле не сумел ничего противопоставить Баварии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости забили два гола в ворота соперника, а хозяева так и не сумели ответить им ни одним голом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча АЕК - Бавария:

АЕК – Бавария 0:2

Голы: 0:1 – 61 Мартинес, 0:2 – 63 Левандовски

АЕК: Баркас, Бакакис, Хульт, Ламбропулос, Чигринский, Клонаридис, Галанопулос, Бакасетас, Симойнш, Манталос, Понсе

Бавария: Нойер, Хуммельс, Киммих, Рафинья, Зюле, Гнабри, Хамес, Роббен, Мартинес, Алькантара, Левандовски

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.