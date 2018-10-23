Рома - ЦСКА 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Рома на своем поле разгромила ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Рома - ЦСКА Getty Images

Римская Рома принимала ЦСКА в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов. “Волки“ не оставили шанса российскому клубу, забив три безответных гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - ЦСКА:

Рома — ЦСКА 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50.



Рома: Ольсен — Флоренци, Манолас, Фацио, Сантон — Де Росси (Шик, 81), Нзонзи — Ундер (Коларов, 73), Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль Шаарави — Джеко.



ЦСКА: Помазун — Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Набабкин — Обляков (Дзагоев, 57), Сигурдсон, Ахметов, Влашич — Чалов (Нисимура, 90).

Предупреждения: Сигурдссон, Набабкин.

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