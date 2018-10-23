Рома - ЦСКА 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Рома на своем поле разгромила ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Римская Рома принимала ЦСКА в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов. “Волки“ не оставили шанса российскому клубу, забив три безответных гола.
Смотрите видео голов и обзор матча Рома - ЦСКА:
Рома — ЦСКА 3:0
Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50.
Рома: Ольсен — Флоренци, Манолас, Фацио, Сантон — Де Росси (Шик, 81), Нзонзи — Ундер (Коларов, 73), Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль Шаарави — Джеко.
ЦСКА: Помазун — Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Набабкин — Обляков (Дзагоев, 57), Сигурдсон, Ахметов, Влашич — Чалов (Нисимура, 90).
Предупреждения: Сигурдссон, Набабкин.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил