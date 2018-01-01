Хоффенхайм - Лион 3:3 видео голов и обзор матча

Хоффенхайм и Лион устроили перестрелку, но победителя не выявили. Смотрите видео голов матча Хоффенхайм - Лион.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм и Лион сыграли в результативную ничью — 3:3. Смотрите видео голов матча Хоффенхайм - Лион. Хоффенхайм — Лион 3:3

Голы: Крамарич, 33, 47, Жоелинтон, 90+2 — Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67 Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Бичакчич (Нельсон, 73) — Кадержабек, Гриллич, Шульц — Демирбай — Салаи (Жоелинтон, 61), Крамарич, Бельфодил (Цубер, 80) Лион: Лопеш — Тете, Марсело, Денайер, Менди — Ндомбеле, Тусар, Ауар — Траоре (Диоп, 90+1), Депай (Дембеле, 81), Терье (Ферри, 82) Предупреждения: Демирбей — Тете.

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