Пеп Гвардиола остался доволен победой Ман Сити над Шахтером в Лиге чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отметил, что залогом успеха в матче с Шахтером стал сильно проведенный первый тайм его командой.

"Первый тайм – лучший из всех, что мы провели. Создали много моментов и действовали потрясающе. После поражения от Лиона попали под давление, с Хоффенхаймом забили победный мяч на последних минутах. Сейчас мы были в порядке, контролировали ход событий и добились превосходного результата.

Вы видели во втором тайме, каким может быть Шахтер, – у этой команды всегда достаточно талантливых футболистов. Однако мы взяли верх на выезде, что важно, и можем радоваться победе.

Во втором тайме соперник действовал лучше, чем в первом. Они высоко подняли фулбеков, в атаке было больше футболистов, Ракицкий создавал давление и менялся местами с партнерами

Первые 45 минут в нашем исполнении были превосходными. Однако для триумфа в Лиге чемпионов недостаточно пару раз сыграть хорошо – в нашу пользу должен быть целый набор факторов. Мы дважды одержали верх на выезде? Замечательно. Теперь надеемся выйти в 1/8 финала. Но для победы в турнире должен сложиться комплекс обстоятельств. Возможно, это произойдет чуть позже.

Вспомните, сколько мы сейчас не реализовали. То есть на самом деле мы забили мало. Такого числа шансов не будет на более серьезных стадиях. Мне понравилось, что в первом тайме мы играли сплоченно и монолитно, рады, что в гостях смогли победить со счетом 3:0.

Зинченко? У нас много футболистов, все хотят быть на поле. Мы общались накануне, он был полностью готов. Зинченко молод, и у него явно еще будут шансы. Не поставил его в состав по простым соображениям: обычно он действует слева в обороне, если бы Менди не сыграл из-за травмы, там мог выйти Ляпорт, справа также есть Уокер и Стоунз, который вообще-то центральный защитник, из хавбеков в запас включил Бернарду Силву и Фила Фодена. Зинченко прекрасно тренируется и играет, я им доволен, однако нужно было сделать выбор, и сейчас он таков", - отметил Гвардиола.