Фонсека: Манчестер Сити - это команда другого уровня

Наставник Шахтера признал закономерность поражения своей команды.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче против Манчестер Сити в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

"У этого матча нет большой истории. Манчестер Сити был лучше, это команда другого уровня. Не могу ничего плохого сказать своим игрокам, они старались, пробовали, атаковали, оставались самими собой, но этого недостаточно для победы. Поздравляю "горожан" с победой.

Результат заранее известен не был, но мы понимали, что будет сложно. Особенно без Тайсона и Марлоса. Практически ничего не было возможно сделать в этом матче из-за качеств футболистов соперника. Во второй половине мы улучшили владение мячом, но этого недостаточно для победы.

Сейчас нам нужно восстановить футболистов к следующему матчу, а потом уже будем думать об ответном матче с Сити. Будет снова сложно, но мы будем бороться и пытаться завоевывать очки", — сказал Паулу Фонсека.