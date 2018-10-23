Стали известны стартовые составы матча Шахтер - Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Шахтер и Манчестер Сити объявили свои стартовые составы на очный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Коваленко, Нем, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Болбат, Кайоде.

Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Менди, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Сильва, де Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Мурич, Компани, Уокер, Сане, Силва, Фоден, Агуэро.

Отметим, что, несмотря на все опасения, Исмаили все же сумеет принять участие в матче. А вот Александр Зинченко, которого многие ожидали увидеть едва ли не в старте, не попал даже в заявку.

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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