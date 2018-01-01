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Перед матчем Рома - ЦСКА в метро серьезно травмировались болельщики

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В римском метро сломался эскалатор, есть пострадавшие.
Болельщики ЦСКА
Болельщики ЦСКА
twitter.com

Перед матчем 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ромой и ЦСКА в римском метро серьезно пострадали российские болельщики.

Около 10-ти фанатов получили травмы, среди них переломы, сообщили на странице фанатов ЦСКА RB World в соцсети Twitter.

 

Напомним, что матч Рома - ЦСКА начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, ЦСКА
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