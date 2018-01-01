Перед матчем Рома - ЦСКА в метро серьезно травмировались болельщики

В римском метро сломался эскалатор, есть пострадавшие.

Перед матчем 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ромой и ЦСКА в римском метро серьезно пострадали российские болельщики.

Около 10-ти фанатов получили травмы, среди них переломы, сообщили на странице фанатов ЦСКА RB World в соцсети Twitter.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.

Напомним, что матч Рома - ЦСКА начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.