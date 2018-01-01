Перед матчем Рома - ЦСКА в метро серьезно травмировались болельщики
В римском метро сломался эскалатор, есть пострадавшие.
Перед матчем 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ромой и ЦСКА в римском метро серьезно пострадали российские болельщики.
Около 10-ти фанатов получили травмы, среди них переломы, сообщили на странице фанатов ЦСКА RB World в соцсети Twitter.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.
Напомним, что матч Рома - ЦСКА начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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