Касильяс получил приглашение в Ташкент на плов

Голкипер Порту Икер Касильяс в преддверии матча с московским Локомотивом в Лиге Чемпионов опубликовал соответствующий пост на свой странице в Twitter.

Но при этом, футболист отметил не московский клуб, а ташкентский. Реакция узбекского Локомотива не заставила себя долго ждать.

Plov is waiting for you, @IkerCasillas in Tashkent. Plov is better than borsch and our team more stronger 😇

You can ask about us @GalatasaraySK fans https://t.co/5bIi8hjWWI