Буффон рассказал, чем Лига 1 отличается от Серии А
И сообщил, что хотел бы выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сравнил итальянский чемпионат с французским, а также рассказал о своей цели на сезон.
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“В Чемпионате Франции больше борьбы. А в Италии все внимание сосредоточено на технике и тактике.
Я очень надеюсь выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ. Хочу почувствовать, что такое такое.
Мы с Ювентусом дважды были в финале, и дважды проигрывали сильнейшим командам. Но, как говорят в Италии: Надежда умирает последней“, - цитирует Буффона издание Football Italia.
Напомним, что 40-летний итальянец перешел из Ювентуса в ПСЖ летом 2018 года.
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