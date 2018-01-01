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Буффон рассказал, чем Лига 1 отличается от Серии А

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И сообщил, что хотел бы выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сравнил итальянский чемпионат с французским, а также рассказал о своей цели на сезон.

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“В Чемпионате Франции больше борьбы. А в Италии все внимание сосредоточено на технике и тактике.

Я очень надеюсь выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ. Хочу почувствовать, что такое такое.

Мы с Ювентусом дважды были в финале, и дважды проигрывали сильнейшим командам. Но, как говорят в Италии: Надежда умирает последней“, - цитирует Буффона издание Football Italia.

Напомним, что 40-летний итальянец перешел из Ювентуса в ПСЖ летом 2018 года.

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Теги: футбол, ПСЖ, Ювентус, Лига Чемпионов, Джанлуиджи Буффон
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Источник: footballitalia.net

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