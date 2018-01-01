Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер U-19 сыграл вничью с Ман Сити

Комментариев: 0
Украинская команда не смогла удержать победу в большинстве.
Шахтер U-19
Шахтер U-19
shakhtar.com

В третьем туре юношеской Лиги Чемпионов донецкий Шахтер упустил победу над Манчестер Сити. Матч завершился со счетом 1:1.

Читай также: Футболистов Ман Сити будут кормить блюдами украинской кухни

За Шахтер во втором тайме забил Андрей Кулаков, но несмотря на удаление у соперников, “горнякам“ так и не удалось одержать победу. На 5-ой добавленной минуте за англичан забил Харвуд-Беллис.

После трех туров в активе Шахтера всего одно очко. Они делят 3-4 место в группе.

Шахтер U-19 - Манчестер Сити U-19 - 1:1

Голы: Кулаков - 73, Харвуд-Беллис - 90+5

Красные карточки: Нмеча - 62

Шахтер U-19: Трубин, Конопля (Романюк, 90+4), Муравский, Якуба, Рудавский, Чех (к), Крыськив (Судаков, 68), Бондаренко, Кащук (Холод, 82), Мудрик (Библик, 90), Кулаков.

Напомним, матч основных команд  Шахтер - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, юношеская Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь