Шахтер U-19 сыграл вничью с Ман Сити

Украинская команда не смогла удержать победу в большинстве.

В третьем туре юношеской Лиги Чемпионов донецкий Шахтер упустил победу над Манчестер Сити. Матч завершился со счетом 1:1.

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За Шахтер во втором тайме забил Андрей Кулаков, но несмотря на удаление у соперников, “горнякам“ так и не удалось одержать победу. На 5-ой добавленной минуте за англичан забил Харвуд-Беллис.

После трех туров в активе Шахтера всего одно очко. Они делят 3-4 место в группе.

Шахтер U-19 - Манчестер Сити U-19 - 1:1

Голы: Кулаков - 73, Харвуд-Беллис - 90+5

Красные карточки: Нмеча - 62

Шахтер U-19: Трубин, Конопля (Романюк, 90+4), Муравский, Якуба, Рудавский, Чех (к), Крыськив (Судаков, 68), Бондаренко, Кащук (Холод, 82), Мудрик (Библик, 90), Кулаков.

Напомним, матч основных команд Шахтер - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.