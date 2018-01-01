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Галатасарай – Шальке: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Галатасарай – Шальке в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Галатасарай – Шальке от букмекеров
Прогноз на матч Галатасарай – Шальке от букмекеров
Getty Images

Галатасарай 24 октября сыграет дома с Шальке в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, шансы на успех в этом матче у обеих команд практически равны.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу турков с коэффициентом 2,8, а на "горняков" – 2,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Галатасарая можно поставить с коэффициентом 2,7, а на победу Шальке – 2,7.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Галатасарай – Шальке состоится 24 октября в городе Стамбул на стадионе Тюрк Телеком. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Галатасарай, Шальке, прогноз, ставки букмекеров
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