Боруссия Д – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Боруссия Д – Атлетико в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Боруссия Д – Атлетико от букмекеров Getty Images

Боруссия Дортмунд 24 октября сыграет дома с мадридским Атлетико в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “шмелей“ с коэффициентом 2,5, а на испанцев – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф дортмундской Боруссии можно поставить с коэффициентом 2,5, а на победу Атлетико – 2,9.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д – Атлетико состоится 24 октября на стадионе Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.