МЮ заселился в отель возле стадиона, чтобы не опоздать на матч с Ювентусом

"Красные дьяволы" больше не хотят опаздывать на матч Лиги чемпионов.

МЮ придумал, как не опоздать на матч ЛЧ Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью решил перестраховаться, чтобы не опоздать на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

Как сообщает Marca, вся команда поселилась в гостинице Hilton, которая расположена в 10 минутах ходьбы от стадиона Олд Траффорд.

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Такое решение Моуринью принял из-за того, что команда опоздала на матч 2-го тура ЛЧ с Валенсией из-за пробок в Манчестере. Эта игра началась на 5 минут позже, а “красных дьяволов“ оштрафовали на 15 тысяч евро.

Манчестер Юнайтед сыграет с Ювентусом во вторник, 23 октября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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