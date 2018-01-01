МЮ заселился в отель возле стадиона, чтобы не опоздать на матч с Ювентусом
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью решил перестраховаться, чтобы не опоздать на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.
Как сообщает Marca, вся команда поселилась в гостинице Hilton, которая расположена в 10 минутах ходьбы от стадиона Олд Траффорд.
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Такое решение Моуринью принял из-за того, что команда опоздала на матч 2-го тура ЛЧ с Валенсией из-за пробок в Манчестере. Эта игра началась на 5 минут позже, а “красных дьяволов“ оштрафовали на 15 тысяч евро.
Манчестер Юнайтед сыграет с Ювентусом во вторник, 23 октября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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