Чигринский: Победа над Баварией - это репутация, престиж, история, уверенность в себе

Украинский игрок АЕКа поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Баварии.

Греческий АЕК на своем поле примет Баварию в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ожиданиями от этой встречи поделился защитник АЕКа Дмитрий Чигринский.

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“Участие в Лиге чемпионов - это долгожданное событие для нас. В нашей команде много отличных игроков, которые раньше лишь мечтали сыграть в этом турнире, и теперь у них есть такая возможность.

Перед нами огромный вызов - нас ждут поединки, которые могут все изменить. Три очка - это достижение, но самое главное, что победа над Баварией - это репутация, престиж, история, уверенность в себе.

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Это будет сложный поединок в исполнении отличных игроков на большой арене. Сколько еще вы можете назвать клубов, как Бавария, которые постоянно находятся в элите европейского футбола?“, - приводит слова Чигринского gazzetta.gr.

Матч АЕК - Бавария состоится во вторник, 23 октября в Афинах на стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, украинский защитник Дмитрий Чигринский впервые за пять лет сыграл в Лиге чемпионов.

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