Локомотив – Порту: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Локомотив – Порту в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Локомотив – Порту от букмекеров fclm.ru

Локомотив 24 октября сыграет дома с Порту в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "железнодорожников" с коэффициентом 4,2, а на португальцев – 1,95. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Локомотива можно поставить с коэффициентом 4,0, а на победу Порту – 2,0.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив – Порту состоится 24 октября в городе Москва на стадионе РЖД Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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