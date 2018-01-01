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Икарди: Жаль, что Месси не сыграет в матче против Интера

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Лидер Интера выразил сожаление по поводу того, что звезда Барселоны пропустит матч Лиги чемпионов.
Лионель Месси пропустит матч ЛЧ из-за перелома руки
Лионель Месси пропустит матч ЛЧ из-за перелома руки
Getty Images

В преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Интером лидер итальянского клуба Мауро Икарди высказался по поводу отсутствия Лионеля Месси в составе каталонцев.

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“Жаль, что Месси не сыграет в матче против Интера. Всегда здорово встретиться на поле с великими игроками, а Лео, безусловно, лучший в мире.

Конечно, это большая потеря для Барселоны, а у нас есть шанс добиться успеха в Испании. Интер обладает всеми качествами для победы“, - приводит слова Икарди Football Italia.

Матч Барселона - Интер состоится в среду, 24 октября, в Барселоне на стадионе Камп Ноу. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, нападающий Барселоны Лионель Месси сломал руку во время матча 9-го тура чемпионата Испании против Сельты. Ориентировочно аргентинец пропустит три недели из-за травмы.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, Лионель Месси, Барселона, Лига Чемпионов, футбол
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