Икарди: Жаль, что Месси не сыграет в матче против Интера

Лидер Интера выразил сожаление по поводу того, что звезда Барселоны пропустит матч Лиги чемпионов.

В преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Интером лидер итальянского клуба Мауро Икарди высказался по поводу отсутствия Лионеля Месси в составе каталонцев.

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“Жаль, что Месси не сыграет в матче против Интера. Всегда здорово встретиться на поле с великими игроками, а Лео, безусловно, лучший в мире.

Конечно, это большая потеря для Барселоны, а у нас есть шанс добиться успеха в Испании. Интер обладает всеми качествами для победы“, - приводит слова Икарди Football Italia.

Матч Барселона - Интер состоится в среду, 24 октября, в Барселоне на стадионе Камп Ноу. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, нападающий Барселоны Лионель Месси сломал руку во время матча 9-го тура чемпионата Испании против Сельты. Ориентировочно аргентинец пропустит три недели из-за травмы.

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