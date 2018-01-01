ПСЖ – Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча ПСЖ – Наполи в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч ПСЖ – Наполи от букмекеров Getty Images

ПСЖ 24 октября сыграет дома с Наполи в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу парижской команды с коэффициентом 1,4, а на их оппонента – 7,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1,44, а на победу Наполи – 6,5.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ – Наполи состоится 24 октября в городе Париж на стадионе Парк-де-Пренс. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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