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ПСЖ – Наполи: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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ПСЖ сыграет с Наполи 24 октября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча ПСЖ – Наполи.
Онлайн трансляция матча ПСЖ – Наполи
Онлайн трансляция матча ПСЖ – Наполи
iSport.ua

ПСЖ сыграет дома с Наполи в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу парижской команды с коэффициентом 1,4, а на их оппонента – 7,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5.

В активе ПСЖ три балла после двух матчей – поражение от Ливерпуля (2:3) и разгромная победа над Црвеной Звездой (6:1). Наполи, в свою очередь, потерял очки с ЦЗ (0:0) и минимально обыграл мерсисайдцев (1:0).

Последние игры ПСЖ:

20.10.18 (Лига 1) ПСЖ – Амьен 5:0
07.10.18 (Лига 1) ПСЖ – Лион 5:0
03.10.18 (ЛЧ) ПСЖ – Црвена Звезда 6:1
29.09.18 (Лига 1) Ницца – ПСЖ 0:3
26.09.18 (Лига 1) ПСЖ – Реймс 4:1

Последние игры Наполи:

20.10.18 (Серия А) Удинезе – Наполи 0:3
07.10.18 (Серия А) Наполи – Сассуоло 2:0
03.10.18 (ЛЧ) Наполи – Ливерпуль 1:0
29.09.18 (Серия А) Ювентус – Наполи 3:1
26.09.18 (Серия А) Наполи – Парма 3:0

Последние очные встречи:

11.08.14 (ТОВ) Наполи – ПСЖ 1:2

Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ – Наполи состоится в городе Париж на стадионе Парк-де-Пренс.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 24 октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, ПСЖ, Наполи, онлайн трансляция
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