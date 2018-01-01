Зинченко приобрел 27 билетов для друзей и близких на матч против Шахтера

У Александра Зинченко в Харькове будет собственная группа поддержки.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, что во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера его будут поддерживать родственники и близкие друзья.

“Да, поддержки будет достаточно много. Друзья, близкие. 27 билетов пока понадобилось.

Читай также: Манчестер Сити запросил у Шахтера 150 киллограммов льда и орешки

Для меня это будет первый опыт игры в Харькове как игрока выездной команды. Но когда я играю за сборную здесь, это всегда приятно, потому что поддержка сумасшедшая“, - сказал Зинченко в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко может сыграть против Шахтера на непривычной позиции.

Отметим, что украинец не дал четкого ответа на вопрос о том, будет ли он праздновать, если забьет гол “горнякам“.

Напомним, матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на стадионе ОСК Металлист в Харькове. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.