Роналду: Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.
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“Матч с Манчестер Юнайтед будет сложным, все это понимают. Это сильная команда, но у нас есть хороший шанс победить, если мы сыграем так, как от нас хочет тренер. Но это не значит, что нужно недооценивать соперника.
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Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня, ведь с этим местом связано много воспоминаний и замечательных побед. Я помню, как ко мне относился Фергюсон, и передаю ему большой привет. Он очень мне помог“, - приводит слова Роналду Squawka News.
Позже Роналду опубликовал фото, сделанное на Олд Траффорд, на своей страничке в Instagram.
“Спасибо за теплый прием. Здесь всегда чувствуешь себя как дома“, - написал португалец.
Матч Манчестер Юнайтед - Ювентус пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет проводиться онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что Криштиану Роналду после скандала с обвинением в изнасиловании напомнил о себе фанатам, опубликовав новое селфи в фиолетовых очках.
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