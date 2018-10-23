Роналду: Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня

Звездный форвард Ювентуса поделился эмоциями от возвращения на Олд Траффорд в преддверии матча Лиги чемпионов.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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“Матч с Манчестер Юнайтед будет сложным, все это понимают. Это сильная команда, но у нас есть хороший шанс победить, если мы сыграем так, как от нас хочет тренер. Но это не значит, что нужно недооценивать соперника.

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Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня, ведь с этим местом связано много воспоминаний и замечательных побед. Я помню, как ко мне относился Фергюсон, и передаю ему большой привет. Он очень мне помог“, - приводит слова Роналду Squawka News‏.

Позже Роналду опубликовал фото, сделанное на Олд Траффорд, на своей страничке в Instagram.

“Спасибо за теплый прием. Здесь всегда чувствуешь себя как дома“, - написал португалец.

Матч Манчестер Юнайтед - Ювентус пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет проводиться онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что Криштиану Роналду после скандала с обвинением в изнасиловании напомнил о себе фанатам, опубликовав новое селфи в фиолетовых очках.

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