Защитник Ювентуса поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Читай также: Марсело заявил руководству Реала, что хочет уйти в Ювентус - СМИ

“Это важный матч для обеих команд. Безусловно, будет нелегко. Но Ювентус хочет победить Манчестер Юнайтед, чтобы остаться на вершине группы. У нас отличный состав, с большим количеством игроков одного уровня, поэтому тренеру предстоит сложный выбор.

Читай также: Болельщики Ювентуса собираются бойкотировать матч с Миланом

Мы готовы и хотим провести отличную игру. Я смотрел первую половину матча МЮ с Челси - это было противостояние двух разных философий футбола. Это был зрелищный поединок“, - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч Манчестер Юнайтед - Ювентус состоится во вторник, 23 октября, на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите также турнирные таблицы Лиги чемпионов-2018/19.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.