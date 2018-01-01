Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

После игр сборных на прошлой неделе и поединков внутренних чемпионатов на выходных к нам снова возвращается Лига чемпионов. В рамках третьего тура еврокубка Шахтер примет на харьковском поле чемпиона Англии – Манчестер Сити.

В стартовом туре группового этапа донецкий клуб дома противостоял дебютанту ЛЧ – немецкому Хоффенхайму. Шахтер дважды уступал в счете, но финальный свисток все же зафиксировал ничейный счет на табло – 2:2.

В то же время Манчестер Сити неожиданно проиграл дома французскому Лиону (1:2).

Во втором туре “горожане“ на последних минутах благодаря голу Давида Сильвы дожали Хоффенхайм (1:2), а подопечные Фонсеки опять сыграли вничью 2:2, на этот раз с Лионом. Причем, украинская команда до 70-й минуты вела в счете 0:2.

Во внутренних первенствах своих стран клубы занимают первые места. В английской Премьер-лиге Ман Сити на прошлых выходных уничтожил дома Бернли (5:0). “Горожане“ с 23 очками после 9 игр делят первую строчку турнирной таблицы с Ливерпулем.

Шахтер же в своей крайней игре перед Лигой чемпионов обыграл в меньшинстве Десну (1:0), и, набрав в общем 31 пункт, единолично занимает вершину УПЛ.

После ничьей с Лионом, которую можно было избежать, Шахтер оказался в затруднительном положении. Впереди украинскую команду ждет два матча с фаворитом группы F – Манчестер Сити.

Вопреки прогнозам многих экспертов о превосходстве “горожан“ над всеми другими командами в группе, на данный момент английский клуб занимает вторую строчку квартета F, имея в своем активе 3 очка. Шахтер же находится на третьем месте с двумя очками соответственно.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке находится на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на триумф подопечных Фонсеки с коэффициентом 6,5, а на победу Манчестер Сити – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

На встрече будет работать испанская бригада арбитров. Главный судья матча – Карлос дель Серро. 42-летний рефери уже обслуживал поединки с участием украинских команд – в феврале этого года киевское Динамо в рамках Лиги Европы сыграло вничью с греческим АЕКом 1:1.

Ассистентами на линии выступят Роберто дель Паломар и Хуан Юсте. Дополнительные рефери – Хуан Мартинес и Сантьяго Хайме. Четвертым арбитром будет Теодоро Собрино.

Интересные факты

Шахтер встречается на групповом этапе с Манчестер Сити второй год подряд. В том году первый поединок между командами проходил в Манчестере и завершился победой хозяев – 2:0, а в ответном матче Шахтеру удалось выиграть – 2:1.

Последний раз, когда подопечные Гвардиолы проигрывали на выезде – апрельский матч той же Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:0).

По данным сайта tranfermarkt.com, трансферная стоимость всех игроков Манчестер Сити в десять раз больше стоимости всех футболистов Шахтера – 1,09 миллиарда евро у “горожан“ против 103 миллионов евро у донецкого клуба.

Средний возраст игроков команд одинаков – 26,3 года.

Слова

Паулу Фонсека, главный тренер Шахтера:

У нас выйдет совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Ушло много игроков. Для наших молодых игроков такой матч будет впервые. Это большой шанс.

Травмированы два самых важных элемента нашей команды – Тайсон и Марлос. Исмаили также под вопросом. Однако тактическая схема не изменится.

Будет ли Шахтер играть первым номером? Мы стараемся не менять своих принципов. Не важно с кем играем. Да, нам будет тяжело, нужно понимать, какая команда Манчестер Сити. Возможно, будем большее время обороняться. Однако, когда будет выпадать возможность владеть инициативой, мы будем это делать.

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

Де Брюйне, Уокер, Менди? Они приехали. И приехали потому, что готовы играть.

Что касается Лиги чемпионов – у нас неплохой старт, за исключением первых 45 минут матча с Лионом. Игроки по-прежнему мотивированы, мы каждый день смотрим за ними на тренировках и делаем выводы.

Мы пока еще не готовы к победе в ЛЧ. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, определенные события, желания болельщиков, прессы, президента, игроков. Все должно сочетаться. Лига чемпионов – очень серьезное соревнование. Но с каждым шагом мы будем все ближе.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем, Алан Патрик, Фернандо – Мораес.

Не сыграют: Ордец (бедро), Тайсон (колено), Марлос (не уточняется).

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Компани, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане.

Не сыграют: Браво (ахилл), Данило (голеностоп), Делф (колено), Гюндоган (задняя мышца бедра), Мангаля (колено).

Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября на стадионе ОСК Металлист в Харькове.

Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча.

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