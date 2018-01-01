Зинченко: Буду ли праздновать гол в ворота Шахтера? Завтра увидите

Полузащитник Манчестер Сити рассказал, какие эмоции испытывает перед матчем с родной командой.

Игрок сборной Украины Алекандр Зинченко перед матчем 3-ого тура группового этапа Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Шахтер пообщался с журналистами.

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- Какие эмоции Вы испытываете перед матчем с Шахтером?

- Я и представить себе не мог, что что окажусь в таком великом клубе под руководством такого великого тренера. Врямя в Шахтере - одни из лучших лет моей жизни. Именно там я получил футбольный фундамент.

- Несколько важно для “горожан“ быть первыми в группе?

- Для клуба очень важна Лига Чемпионов. Мы хорошо изучили и подготовились к Шахтеру. Несмотря на то, что за Шахтер не сыграет ряд исполнителей, это отличная команда с качественными игроками.

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- Если завтра Вам удасться выйти и забить, будете праздновать гол в ворота Шахтера?

- Надеюсь, вы увидете это завтра.

- Какие приоритеты у клуба?

- Для нас важен каждый турнир. И в АПЛ, и в ЛЧ хотим показать свой максимум.

- Насколько сложно для Вас стоять на левом фланге обороны?

- В начале было сложно. Но мы проффесионалы и должны уметь перестраиваться. Для меня это не было слишком трудно.

Матч Шахтер - Манчестер Сити состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее главый тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сказал, что его клуб не готов выиграть Лигу Чемпионов.