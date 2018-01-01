Гвардиола: Манчестер Сити не готов выграть Лигу Чемпионов

И рассказал, когда клуб сможет достичь успеха.

Накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким Шахтером тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола пообщался с журналистами.

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- Смогут ли сыграть де Брюйне и Уолкер?

- Они приехали, а значит готовы играть.

- Довольны ли Вы стартом сезона в АПЛ и ЛЧ?

- Да. В АПЛ мы стартовали очень неплохо, и даже когда теряли очки, выглядели хорошо. Если говорить о Лиге Чемпионов, то все также неплохо, кроме 1-ого тайма в матче с Лионом.

- Что Вы сказали футболистам после матча с Лионом?

- То, что очень важно извлекать уроки. Сегодня ты можешь быть победителем, а завтра все растерять. И наоборот.

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- Вас часто спрашивают о победе в ЛЧ, но Вы все время говорите, что не готовы. Чувствуете ли Вы давление по поводу того, что Вам, как тренеру, важно выиграть Лигу Чемпионов?

- Я родился и вырос в Барселоне. Если ты хочешь там вижить - ты должен побеждать. Это в моей крови. Но я понимаю, что невозможно выигрывать всегда.

Чувствую, что мы еще не готовы побеждать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, совместные действия, желания болельщиков, прессы, руководства клуба. Пока мы не готовы, но с каждым шагом все ближе к этому.

Думаю, через 5-10 лет мы сможем сделать это.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится завтра, 23 октября в 22:00 по киевскому времени.