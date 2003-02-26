Барселона – Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22:00
Барселона сыграет дома с Интером в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1,5, а на итальянцев – 7,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,75.
Обе команды еще не знали горечи поражений в нынешнем розыгрыше ЛЧ, а их очное противостояние определит единоличного лидера группы B.
Последние игры Барселоны:
20.10.18 (Примера) Барселона – Севилья 4:2
07.10.18 (Примера) Валенсия – Барселона 1:1
03.10.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – Барселона 2:4
29.09.18 (Примера) Барселона – Атлетик 1:1
26.09.18 (Примера) Леганес – Барселона 2:1
Последние игры Интера:
21.10.18 (Серия А) Интер – Милан 1:0
07.10.18 (Серия А) СПАЛ – Интер 1:2
03.10.18 (ЛЧ) ПСВ – Интер 1:2
29.09.18 (Серия А) Интер – Кальяри 2:0
25.09.18 (Серия А) Интер – Фиорентина 2:1
Последние очные встречи:
28.04.10 (ЛЧ) Барселона – Интер 1:0
20.04.10 (ЛЧ) Интер – Барселона 3:1
24.11.09 (ЛЧ) Барселона – Интер 2:0
16.09.09 (ЛЧ) Интер – Барселона 0:0
26.02.03 (ЛЧ) Интер – Барселона 0:0
Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Интер состоится на стадионе Камп Ноу.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 24 октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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