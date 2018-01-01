Барселона – Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча Барселона – Интер в рамках Лиги чемпионов.
Барселона 24 октября сыграет дома с Интером в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1,5, а на итальянцев – 7,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,75.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Интера – 6,0.
Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Интер состоится 24 октября на Камп Ноу. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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