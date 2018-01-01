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Барселона – Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Барселона – Интер в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Барселона – Интер от букмекеров
Прогноз на матч Барселона – Интер от букмекеров
Getty Images

Барселона 24 октября сыграет дома с Интером в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1,5, а на итальянцев – 7,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Интера – 6,0.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Интер состоится 24 октября на Камп Ноу. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Барселона, Интер, прогноз, ставки букмекеров
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