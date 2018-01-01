Зинченко может сыграть против Шахтера на непривычной позиции

Хосеп Гвардиола сообщил, что Александр Зинченко может выйти на матч против Шахтера.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о травме защитника Кайла Уокера и заявил, что заменить его в матче против Шахтера может украинец Александр Зинченко.

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“Надеюсь, что Уокер выйдет на матч против Шахтера. Он вернулся из расположения сборной Англии с болями в отводящей мышце и паху. Вероятно, во время перерыва на матчи сборных он получил повреждение.

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У нас не так много вариантов, кто может заменить Уокера и сыграть справа в защите. Если это не сможет сделать Стоунз, то, возможно, на поле выйдет Зинченко, хотя он левша“, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба “горожан“.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити прилетел в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера, который состоится во вторник, 23 октября.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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