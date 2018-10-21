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Хоффенхайм – Лион: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Хоффенхайм – Лион в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Хоффенхайм – Лион от букмекеров
Прогноз на матч Хоффенхайм – Лион от букмекеров
Getty Images

Хоффенхайм 23 октября сыграет дома с Лионом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Нагельсмана с коэффициентом 2,3, а на французов – 2,9. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Хоффенхайма можно поставить с коэффициентом 2,35, а на победу Лиона – 2,75.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм – Лион состоится 23 октября в городе Зинсхайм на стадионе Вирсоль Рейн-Неккар-Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Хоффенхайм, Лион, прогноз, ставки букмекеров
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