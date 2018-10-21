Рома – ЦСКА: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Рома – ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Рома – ЦСКА от букмекеров Getty Images

Рома 23 октября сыграет дома с московским ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу итальянцев с коэффициентом 1,36, а на "армейцев" – 8,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ромы можно поставить с коэффициентом 1,35, а на победу ЦСКА – 8,5.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Рома – ЦСКА состоится 23 октября в городе Рим на Стадио Олимпико. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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