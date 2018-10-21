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Реал Мадрид – Виктория Пльзень: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Реал Мадрид – Виктория Пльзень в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Реал Мадрид – Виктория Пльзень от букмекеров
Прогноз на матч Реал Мадрид – Виктория Пльзень от букмекеров
Getty Images

Реал Мадрид 23 октября сыграет дома с Викторией Пльзень в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "сливочных" с коэффициентом 1,08, а на чехов – 26,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 10,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Реала можно поставить с коэффициентом 1,06, а на победу Виктории – 34,0.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал Мадрид – Виктория Пльзень состоится 23 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Реал, Виктория Пльзень, прогноз, ставки букмекеров
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