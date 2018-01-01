Шахтер и Манчестер Сити рассудит испанская бригада арбитров

Главным рефери назначен Карлос дель Серро.

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 23 октября, Шахтер сразится с Манчестер Сити в Харькове, а обслуживать этот матч будет испанская бригада арбитров.

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Главным судьей назначен испанец Карлос дель Серро, а помогать ему будут Хуан Юсте, Роберто дель Паломар (ассистенты), Хуан Мартинес, Сантьяго Хайме (дополнительные ассистенты) и Теодоро Собрино (четвертый арбитр).

Напомним, что раньше этот арбитр уже обслуживал матчи украинских команд.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00.

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