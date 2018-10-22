Манчестер Юнайтед – Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Манчестер Юнайтед – Ювентус в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ювентус от букмекеров Getty Images

Манчестер Юнайтед 23 октября сыграет дома с Ювентусом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 3,4, а на итальянцев – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф МЮ можно поставить с коэффициентом 3,3, а на победу Ювентуса – 2,25.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус состоится 23 октября на стадионе Олд Траффорд. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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