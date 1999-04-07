Манчестер Юнайтед – Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед сыграет дома с Ювентусом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 3,4, а на итальянцев – 2,14. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.
Ювентус с двумя победами является лидером квартета H, а Манчестер Юнайтед в своем активе имеет 4 очка и следует сразу за “старой синьорой“.
Последние игры МЮ:
06.10.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 3:2
02.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Валенсия 0:0
29.09.18 (АПЛ) Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1
25.09.18 (Кубок лиги) Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти 2:3
22.09.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:1
Последние игры Ювентуса:
06.10.18 (Серия А) Удинезе – Ювентус 0:2
02.10.18 (ЛЧ) Ювентус – Янг Бойз 3:0
29.09.18 (Серия А) Ювентус – Наполи 3:1
26.09.18 (Серия А) Ювентус – Болонья 2:0
23.09.18 (Серия А) Фрозиноне – Ювентус 0:2
Последние очные встречи:
24.05.11 (ТОВ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 1:2
25.02.03 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 0:3
19.02.03 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 2:1
21.04.99 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 2:3
07.04.99 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 1:1
Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус состоится на стадионе Олд Траффорд.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 23 октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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