Манчестер Сити прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера

Хосеп Гвардиола привез в Украину 21-го футболиста.

Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити прибыл в Украину на матч против Шахтера facebook.com/mancity

Манчестер Сити прилетел в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

All smiles as we get on our way to Kharkiv! 🇺🇦



Let's see these same smiles on Tuesday please, lads! 😃 #mancity pic.twitter.com/vk2OT7FiA3 — Manchester City (@ManCity) 21 октября 2018 г.

"Горожане" прилетели в Харьков в воскресенье, 21 октября. Наставник команды Хосеп Гвардиола взял на встречу с Шахтером 21-го футболиста.

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Вратари: Эдерсон, Дэниэл Гримшоу, Ариянет Мурич

Защитники: Кайл Уокер, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Николас Отаменди

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко, Филип Фоден, Браим Диас

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус

Игроки первой команды Манчестер Сити будут проживать в гостинице Superior Golf & Spa Resort, а футболисты молодежной команды – в отеле Ovis.

Матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи.

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