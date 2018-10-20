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Манчестер Сити прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера

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Хосеп Гвардиола привез в Украину 21-го футболиста.
Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити прибыл в Украину на матч против Шахтера
Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити прибыл в Украину на матч против Шахтера
facebook.com/mancity

Манчестер Сити прилетел в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Горожане" прилетели в Харьков в воскресенье, 21 октября. Наставник команды Хосеп Гвардиола взял на встречу с Шахтером 21-го футболиста.

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Вратари: Эдерсон, Дэниэл Гримшоу, Ариянет Мурич

Защитники: Кайл Уокер, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Николас Отаменди

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко, Филип Фоден, Браим Диас

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус

Игроки первой команды Манчестер Сити будут проживать в гостинице Superior Golf & Spa Resort, а футболисты молодежной команды – в отеле Ovis.

Матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи.

Читайте также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Шахтер, Харьков
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