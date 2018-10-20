Манчестер Сити прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера
Манчестер Сити прилетел в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
All smiles as we get on our way to Kharkiv! 🇺🇦— Manchester City (@ManCity) 21 октября 2018 г.
Let's see these same smiles on Tuesday please, lads! 😃 #mancity pic.twitter.com/vk2OT7FiA3
"Горожане" прилетели в Харьков в воскресенье, 21 октября. Наставник команды Хосеп Гвардиола взял на встречу с Шахтером 21-го футболиста.
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Вратари: Эдерсон, Дэниэл Гримшоу, Ариянет Мурич
Защитники: Кайл Уокер, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Николас Отаменди
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко, Филип Фоден, Браим Диас
Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус
Our boys in Ukraine! ⬇💫🇺🇦 #mancity pic.twitter.com/YFkD93H62S— Manchester City (@ManCity) 22 октября 2018 г.
Игроки первой команды Манчестер Сити будут проживать в гостинице Superior Golf & Spa Resort, а футболисты молодежной команды – в отеле Ovis.
Матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи.
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