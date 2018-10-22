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Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Шахтер встретится с Манчестер Сити 23 октября в рамках поединка Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити.
Где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити
Где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити
Getty Images

Шахтер 23 октября сыграет дома с Манчестер Сити в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Шахтер – Манчестер Сити покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Манчестер Сити.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 6,5, а на “горожан“ – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Шахтер, Манчестер Сити, где смотреть
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Комментариев (1)
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d_fed    22.10.2018, 10:34
Оценка:  0
d_fed
Так с Лионом или Ман сити?
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