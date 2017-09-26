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Шахтер – Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер сыграет с Манчестер Сити 23 октября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Манчестер Сити.
Онлайн трансляция матча Шахтер – Манчестер Сити
Онлайн трансляция матча Шахтер – Манчестер Сити
ФК Шахтер Донецк

Шахтер сыграет дома с Манчестер Сити в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 6,5, а на "горожан" – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

Напомним, в активе Шахтера две ничьи с одинаковым счетом 2:2 – с Хоффенхаймом и Лионом. У Манчестер Сити три очка – поражение от Лиона (1:2) и победа над Хоффенхаймом (2:1).

Последние игры Шахтера:

07.10.18 (УПЛ) Шахтер – Заря 1:1
02.10.18 (ЛЧ) Лион – Шахтер 2:2
28.09.18 (УПЛ) Карпаты – Шахтер 1:6
23.09.18 (УПЛ) Шахтер – Черноморец 3:0    
19.09.18 (ЛЧ) Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Последние игры Манчестер Сити:

07.10.18 (АПЛ) Ливерпуль – Манчестер Сити 0:0
02.10.18 (ЛЧ) Хоффенхайм – Манчестер Сити 1:2
29.09.18 (АПЛ) Манчестер Сити – Брайтон 2:0
25.09.18 (Кубок лиги) Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити 0:3
22.09.18 (АПЛ) Кардифф – Манчестер Сити 0:5

Последние очные встречи:

06.12.17 (ЛЧ) Шахтер – Манчестер Сити 2:1
26.09.17 (ЛЧ) Манчестер Сити – Шахтер 2:0

Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 23 октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Шахтер, Манчестер Сити, онлайн трансляция
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