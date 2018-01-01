Шахтер – Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Шахтер – Манчестер Сити от букмекеров Getty Images

Шахтер 23 октября сыграет дома с Манчестер Сити в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 6,5, а на “горожан“ – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 7,0, а на победу Манчестер Сити – 1,4.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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