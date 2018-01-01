Манчестер Сити запросил у Шахтера 150 киллограммов льда и орешки

Английская команда прилетит в Харьков на игру с Шахтером и пробудет в Украине 4 дня.

Во вторник, 23 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист состоится матч 3-го тура Лиги Чемпионов между клубами Шахтер и Манчестер Сити.

Как сообщили в пресс-службе клуба Шахтер, накануне английская команда предоставила райдер на матч.

По райдеру, Манчестер Сити прибудет в Харьков более чем за двое суток до игры - в воскресенье вечером. Официальная делегация клуба поселится в Kharkiv Palace, основная команда - в гольф-клубе Superior Golf & Spa Resort, а юношеская команда (U-21) будет проживать в отеле Ovis.

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Делегация английского клуба запросила более 150 киллограмов кубиков льда, а также 150 бутылок воды, 40 упаковок орешков (кешью и миндаля) и свежие фрукты.

Команды сыграют в традиционных для себя цветах: Шахтер в оранжево-черной форме, а Манчестер Сити - в голубой.

Помимо прочего, клуб запросил полицейский эскорт на все время пребывания в Харькове.

Обратно в Манчестер команда улетит не в ночь после игры, а на следующий день, 24 октября, после полудня.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити, украинец Александр Зинченко может перейти в турецкий клуб Фенербахче.