Анчеллоти не верит в Реал Мадрид

Итальянский специалист считает, что Лига Чемпионов стала более сбалансированной.

Бывший тренер Реала Карло Анчеллоти считает, что “королевский клуб“ не выиграет Лигу Чемпионов 4-ый раз подряд из-за потери Роналду.

“У Реала в начале прошлого сезона были трудности, однако они смогли победить в Лише Чемпионов. Но на этот раз турнир будет более конкурентным, потому что “сливочные“ потеряли очень важного игрока“, - цитирует Анчелотти издание AS.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зинченко может перейти в Фенербахче.