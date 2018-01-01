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Анчеллоти не верит в Реал Мадрид

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Итальянский специалист считает, что Лига Чемпионов стала более сбалансированной.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
express.co.uk

Бывший тренер Реала Карло Анчеллоти считает, что “королевский клуб“ не выиграет Лигу Чемпионов 4-ый раз подряд из-за потери Роналду. 

“У Реала в начале прошлого сезона были трудности, однако они смогли победить в Лише Чемпионов. Но на этот раз турнир будет более конкурентным, потому что “сливочные“ потеряли очень важного игрока“, - цитирует Анчелотти издание AS.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зинченко может перейти в Фенербахче.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Карло Анчелотти, Криштиану Роналду
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Источник: As

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