Вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 традиционно сыграют 32 команды, которые согласно жребию были распределены на 8 квартетов. Данная стадия турнира пройдет с 18 сентября по 12 декабря 2018 года. В 1/8 финала выйдут лишь половина участников, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов сезона-2018/19:

Группа A И В Н П М О 1. Боруссия Д 2 2 0 0 4:0 6 2. Атлетико 2 2 0 0 5:2 6 3. Брюгге 2 0 0 2 1:4 0 4. Монако 2 0 0 2 1:5 0

Группа B И В Н П М О 1. Барселона 2 2 0 0 8:2 6 2. Интер 2 2 0 0 4:2 6 3. Тоттенхэм 2 0 0 2 3:6 0 4. ПСВ 2 0 0 2 1:6 0

Группа C И В Н П М О 1. Наполи 2 1 1 0 1:0 4 2. Ливерпуль 2 1 0 1 3:3 3 3. ПСЖ 2 1 0 1 8:4 3 4. Црвена Звезда 2 0 1 1 1:6 1

Группа D И В Н П М О 1. Порту 2 1 1 0 2:1 4 2. Шальке 2 1 1 0 2:1 4 3. Галатасарай 2 1 0 1 3:1 3 4. Локомотив 2 0 0 2 0:4 0

Группа E И В Н П М О 1. Аякс 3 2 1 0 5:1 7 2. Бавария 3 2 1 0 5:1 7 3. Бенфика 3 1 0 2 3:5 3 4. АЕК 3 0 0 3 2:8 0

Группа F И В Н П М О 1. Манчестер Сити 3 2 0 1 6:3 6 2. Лион 3 1 2 0 7:6 5 3. Хоффенхайм 3 0 2 1 6:7 2 4. Шахтер 3 0 2 1 4:7 2

Группа G И В Н П М О 1. Реал Мадрид 3 2 0 1 5:2 6 2. Рома 3 2 0 1 8:3 6 3. ЦСКА Москва 3 1 1 1 3:5 4 4. Виктория Плзень 3 0 1 2 3:9 1

Группа H И В Н П М О 1. Ювентус 3 3 0 0 6:0 9 2. Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 3:1 4 3. Валенсия 3 0 2 1 1:3 2 4. Янг Бойз 3 0 1 2 1:7 1

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.