Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лига чемпионов: турнирные таблицы

Комментариев: 0
Вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Лига чемпионов: турнирные таблицы

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 традиционно сыграют 32 команды, которые согласно жребию были распределены на 8 квартетов. Данная стадия турнира пройдет с 18 сентября по 12 декабря 2018 года. В 1/8 финала выйдут лишь половина участников, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов сезона-2018/19:

Группа A

 ИВНПМО
1. Боруссия Д22004:06
2. Атлетико22005:26
3. Брюгге20021:40
4. Монако20021:50

Группа B

 ИВНПМО
1. Барселона22008:26
2. Интер22004:26
3. Тоттенхэм20023:60
4. ПСВ20021:60

Группа C

 ИВНПМО
1. Наполи21101:04
2. Ливерпуль21013:33
3. ПСЖ21018:43
4. Црвена Звезда20111:61

Группа D

 ИВНПМО
1. Порту21102:14
2. Шальке21102:14
3. Галатасарай21013:13
4. Локомотив20020:40

Группа E

 ИВНПМО
1. Аякс32105:17
2. Бавария32105:17
3. Бенфика31023:53
4. АЕК30032:80

Группа F

 ИВНПМО
1. Манчестер Сити32016:36
2. Лион31207:65
3. Хоффенхайм30216:72
4. Шахтер30214:72

Группа G

 ИВНПМО
1. Реал Мадрид32015:26
2. Рома32018:36
3. ЦСКА Москва31113:54
4. Виктория Плзень30123:91

Группа H

 ИВНПМО
1. Ювентус33006:09
2. Манчестер Юнайтед31113:14
3. Валенсия30211:32
4. Янг Бойз30121:71

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, турнирные таблицы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь