Вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.
На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 традиционно сыграют 32 команды, которые согласно жребию были распределены на 8 квартетов. Данная стадия турнира пройдет с 18 сентября по 12 декабря 2018 года. В 1/8 финала выйдут лишь половина участников, занявшие первые и вторые места в своих группах.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов сезона-2018/19:
Группа A
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|2. Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3. Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|4. Монако
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
Группа B
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Барселона
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2. Интер
|2
|2
|0
|0
|4:2
|6
|3. Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4. ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
Группа C
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Наполи
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|2. Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3. ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8:4
|3
|4. Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
Группа D
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Порту
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|2. Шальке
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3. Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3:1
|3
|4. Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
Группа E
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аякс
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|2. Бавария
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|3. Бенфика
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|4. АЕК
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Группа F
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Сити
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|2. Лион
|3
|1
|2
|0
|7:6
|5
|3. Хоффенхайм
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|4. Шахтер
|3
|0
|2
|1
|4:7
|2
Группа G
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Реал Мадрид
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|2. Рома
|3
|2
|0
|1
|8:3
|6
|3. ЦСКА Москва
|3
|1
|1
|1
|3:5
|4
|4. Виктория Плзень
|3
|0
|1
|2
|3:9
|1
Группа H
|
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ювентус
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2. Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3:1
|4
|3. Валенсия
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|4. Янг Бойз
|3
|0
|1
|2
|1:7
|1
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