Шахтер в Лиге чемпионов: расписание и результаты матчей
Шахтер в сезоне-2018/19 стал единственным представителем Украины на групповом этапе Лиги чемпионов, пробившись в основной раунд в ранге чемпиона своей страны.
Второй год кряду “горняки“ оказались в группе F, где снова встретятся с Манчестер Сити. Также подопечные Паулу Фонсеки сыграют с Лионом и Хоффенхаймом.
Первый тур (19 сентября, среда)
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 – Гриллич, 6, Нордтвейт, 38
Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Патрик (Майкон, 76), Степаненко – Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 56) – Мораес
Хоффенхайм: Бауманн – Нордтвейт, Фогт, Пош – Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт (Демирбай, 63), Шульц – Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85) – Жоелинтон
Второй тур (2 октября, вторник)
Лион – Шахтер 2:2
Голы: Дембеле 70, Дюбуа 72 – Мораес 44, 55
Лион: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди – Тусар, Ндомбеле (Диоп, 85) – Траоре (Депай, 62), Фекир, Ауар – Дембеле (Корне, 82)
Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Марлос (Фернандо, 90+1), Патрик (Коваленко, 75), Тайсон – Мораес (Кайоде, 83)
Предупреждения: Фекир
Третий тур (23 октября, вторник)
22:00 Шахтер – Манчестер Сити
Четвертый тур (7 ноября, среда)
22:00 Манчестер Сити – Шахтер
Пятый тур (27 ноября, вторник)
22:00 Хоффенхайм – Шахтер
Шестой тур (12 декабря, среда)
22:00 Шахтер – Лион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2.
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3.
|Шахтер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|4.
|Хоффенхайм
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить на вопрос, какое место займет Шахтер в квартете F?
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