Вашему вниманию расписание, турнирная таблица, а также результаты матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Шахтер в сезоне-2018/19 стал единственным представителем Украины на групповом этапе Лиги чемпионов, пробившись в основной раунд в ранге чемпиона своей страны.

Второй год кряду “горняки“ оказались в группе F, где снова встретятся с Манчестер Сити. Также подопечные Паулу Фонсеки сыграют с Лионом и Хоффенхаймом.

Первый тур (19 сентября, среда)

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 – Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Патрик (Майкон, 76), Степаненко – Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 56) – Мораес

Хоффенхайм: Бауманн – Нордтвейт, Фогт, Пош – Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт (Демирбай, 63), Шульц – Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85) – Жоелинтон

Второй тур (2 октября, вторник)

Лион – Шахтер 2:2

Голы: Дембеле 70, Дюбуа 72 – Мораес 44, 55

Лион: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди – Тусар, Ндомбеле (Диоп, 85) – Траоре (Депай, 62), Фекир, Ауар – Дембеле (Корне, 82)

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Марлос (Фернандо, 90+1), Патрик (Коваленко, 75), Тайсон – Мораес (Кайоде, 83)

Предупреждения: Фекир

Третий тур (23 октября, вторник)

22:00 Шахтер – Манчестер Сити

Четвертый тур (7 ноября, среда)

22:00 Манчестер Сити – Шахтер

Пятый тур (27 ноября, вторник)

22:00 Хоффенхайм – Шахтер

Шестой тур (12 декабря, среда)

22:00 Шахтер – Лион

Группа F Команда И В Н П М О 1. Лион 2 1 1 0 4-3 4 2. Манчестер Сити 2 1 0 1 3-3 3 3. Шахтер 2 0 2 0 4-4 2 4. Хоффенхайм 2 0 1 1 3-4 1

Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить на вопрос, какое место займет Шахтер в квартете F?

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