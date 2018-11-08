Шахтер в Лиге чемпионов: "Горняки" сохраняют шансы на еврокубковую весну

Вашему вниманию расписание, турнирная таблица, а также результаты матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Шахтер в сезоне-2018/19 стал единственным представителем Украины на групповом этапе Лиги чемпионов, пробившись в основной раунд в ранге чемпиона своей страны.

Второй год кряду “горняки“ оказались в группе F, где снова встретятся с Манчестер Сити. Также подопечные Паулу Фонсеки сыграют с Лионом и Хоффенхаймом.

Первый тур (19 сентября, среда)

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 – Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Патрик (Майкон, 76), Степаненко – Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 56) – Мораес

Хоффенхайм: Бауманн – Нордтвейт, Фогт, Пош – Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт (Демирбай, 63), Шульц – Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85) – Жоелинтон

Второй тур (2 октября, вторник)

Лион – Шахтер 2:2

Голы: Дембеле 70, Дюбуа 72 – Мораес 44, 55

Лион: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди – Тусар, Ндомбеле (Диоп, 85) – Траоре (Депай, 62), Фекир, Ауар – Дембеле (Корне, 82)

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Марлос (Фернандо, 90+1), Патрик (Коваленко, 75), Тайсон – Мораес (Кайоде, 83)

Предупреждения: Фекир

Третий тур (23 октября, вторник)

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 71

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Фернандо (Дентиньо, 85) – Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Уокер, 80), Отаменди, Ляпорт, Менди – Де Брюйне (Б. Силва, 69), Фернандиньо, Д. Силва – Марез, Жезус (Фоден, 87), Стерлинг

Предупреждения: Кривцов – Отаменди

Четвертый тур (7 ноября, среда)

Манчестер Сити – Шахтер 6:0

Голы: Д. Силва, 14, Жезус, 24 (с пенальти), 72 (с пенальти), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Данило, 61), Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Д. Силва (Гюндоган, 73), Фернандиньо (Делф, 76), Б. Силва – Стерлинг, Жезус, Марез.

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон (Алан Патрик, 78) – Болбат, Коваленко, Тайсон (Нем, 77) – Мораес (Кайоде, 63).

Пятый тур (27 ноября, вторник)

Хоффенхайм – Шахтер 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 – Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3.



Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллитч, 84), Шульц (Грифо, 85) – Цубер (Нельсон, 77), Салаи, Демирбай, Крамарич – Бельфодил.



Шахтер: Пятов – Данченко (Будко, 90+4), Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Майкон, Степаненко (Патрик, 77), Коваленко (Дентиньо, 85), Тайсон – Мораес.

Предупреждения: Салаи, Фогт, Демирбай – Степаненко, Матвиенко, Кривцов, Данченко, Пятов

Удаление: Адам Салаи (повторное предупреждение)

Шестой тур (12 декабря, среда)

22:00 Шахтер – Лион

Группа F И В Н П М О 1. Манчестер Сити 5 3 1 1 14:5 10 2. Лион 5 1 4 0 11:10 7 3. Шахтер 5 1 2 2 7:15 5 4. Хоффенхайм 5 0 3 2 10:12 3

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