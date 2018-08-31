Шахтер в Лиге чемпионов: какое место займут "горняки" в группе F?

Шахтер поборется за выход из группы F с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом.

Сумеет ли Шахтер выйти из группы F? ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вырвал важную победу у Хоффенхайма в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Эта победа оставила “горнякам“ шансы на весеннее выступление в самом престижном еврокубковом турнире.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться, какое место в группе, по вашему мнению, займут “горняки“? Отметим, что опрос был опубликован до старта группового этапа, поэтому присутствует вариант с первой позицией, на которую наша команда уже не претендует.

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