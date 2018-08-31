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Шахтер в Лиге чемпионов: какое место займут "горняки" в группе F?

Комментариев: 5
Шахтер поборется за выход из группы F с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом.
Сумеет ли Шахтер выйти из группы F?
Сумеет ли Шахтер выйти из группы F?
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вырвал важную победу у Хоффенхайма в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Эта победа оставила “горнякам“ шансы на весеннее выступление в самом престижном еврокубковом турнире.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться, какое место в группе, по вашему мнению, займут “горняки“? Отметим, что опрос был опубликован до старта группового этапа, поэтому присутствует вариант с первой позицией, на которую наша команда уже не претендует.

 

Читайте также материал о том, что же ждет Шахтер на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига чемпионов, опрос, Манчестер Сити, Лион, Хоффенхайм
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 10:56
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Lobzik1    31.08.2018, 17:04
Оценка:  -1
Lobzik1
шахтеров в шахту
Lenz    31.08.2018, 12:37
Оценка:  +1
Lenz
не по сеньке шапка..) однозначно низ
pravda77    31.08.2018, 12:20
Оценка:  +2
pravda77
Пожалуй, что последнее четвертое. С таким составом после продажи основных и гроков и в связи с отсутствием игры командной. Сейчас Шахтер слабее всех предыдущих лет семи-восьми.
xxvekFox    31.08.2018, 17:42
Оценка:  -1
xxvekFox
Не надо хоронить команду раньше времени. Сыграются еще. Это не Динамо, где с этим постоянные проблемы.
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