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УЕФА открыл дело в отношении Луиса Адриано

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Бразилец ударил локтем в живот игрока ПАОКа.
Луис Адриано
Луис Адриано
Getty Images

УЕФА открыл дело в отношении форварда Спартака Луиса Адриано, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, на 33-й минуте матча с ПАОКом бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.

Ранее сообщалось, что Спартак оштрафует Луиса Адриано.

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Теги: Луис Адриано, Спартак, ПАОК, Лига чемпионов
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