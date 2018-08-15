УЕФА открыл дело в отношении Луиса Адриано
Бразилец ударил локтем в живот игрока ПАОКа.
УЕФА открыл дело в отношении форварда Спартака Луиса Адриано, сообщает официальный сайт организации.
Напомним, на 33-й минуте матча с ПАОКом бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.
Ранее сообщалось, что Спартак оштрафует Луиса Адриано.
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