Спартак оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче с ПАОКом

Экс-игрок Шахтера оставил свою нынешнюю команду в меньшинстве.

Нападающий Спартака Луис Адриано будет оштрафован за красную карточку в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ против ПАОКа (0:0).

Напомним, Луис Адриано подвел Спартак, получив красную карточку в Лиге чемпионов. На 33-й минуте игры бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.

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