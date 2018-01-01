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Спартак оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче с ПАОКом

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Экс-игрок Шахтера оставил свою нынешнюю команду в меньшинстве.
Луис Адриано
Луис Адриано
Getty Images

Нападающий Спартака Луис Адриано будет оштрафован за красную карточку в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ против ПАОКа (0:0).

Напомним, Луис Адриано подвел Спартак, получив красную карточку в Лиге чемпионов. На 33-й минуте игры бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.

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Теги: Луис Адриано, Спартак, ПАОК, Лига чемпионов
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