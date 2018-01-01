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Российский комментатор: Кто пишет о провокации Хачериди - недалекие люди

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Алексей Андронов прокомментировал действие Евгения Хачериди в матче со Спартаком.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
paokfc.gr

Российский спортивный комментатор Алексей Андронов высказался по поводу жеста игрока ПАОКа Евгения Хачериди, когда тот после матча с московским Спартаком показал щитки желто-синего цвета.

"Мое мнение – все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал", – написал Андронов в своем Twitter.

Напомним, ПАОК обошел московский Спартак и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: Евгений Хачериди, ПАОК, Спартак, Лига Чемпионов
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