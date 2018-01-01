Суркис: В следующей игре, возможно, увидим новичков

Игорь Суркис заявил, что Динамо по-прежнему ищет нападающего.

Президент Динамо Игорь Суркис проанализировал игру соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов пражской Славии, а также рассказал о кадровых вопросах киевлян.

"Главное в таких играх - результат. По-другому и быть не могло. Во все времена нам сложно давались матчи с чешскими командами. Славия - команда с простым футболом: фланги и навесы, снова фланги и навесы. Но наши ребята молодцы. Претерпели, удержали результат. Пришлось понервничать, но это футбол.

Мы по-прежнему ищем форварда. Надеюсь, что нам это удастся, ведь мы прекрасно понимаем, что с одним Бесединым нам будет трудно. Мы взяли Супрягу, но он слишком молод и ему еще надо восстановиться от своего повреждения. Также есть Русин. Но мы ищем, и не для количества, а для качества.

Я очень доволен первым матчем Пиварича, особенно его самоотдачей. Наверное, игра была волнующей для него. Он будет добавлять, это очень важный игрок для нашей команды. Морозюк тоже важен, но все мы понимаем, что на этой позиции должен играть футболист с левой ногой. Чтобы были нормальные защитные порядки.

Думаю, в следующей игре уже будет ротация, и мы возможно увидим новичков. Хацкевич говорил на предматчевой пресс-конференции, что они должны уже вливаться в команду. Кто именно из них - ему виднее, я не участвую в тренировочном процессе. 90 минут по такой жаре, обороняться, атаковать, против такой команды как Славия - было очень трудно. Но к следующему сопернику мы уже должны подойти свежими и хорошо готовыми", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо прошло Славию на пути к плей-офф квалификации Лиги Европы и в следующем раунде встретиться с Аяксом.

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