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Динамо - Аякс: стало известно время начала матчей

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Оба матча между Динамо и Аяксом состоятся в одно время.
Матчи Динамо с Аяксом будут стартовать в 22:00
Матчи Динамо с Аяксом будут стартовать в 22:00
ФК Динамо

Динамо встретится с Аяксом в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщается на сайте УЕФА, оба матча будут стартовать 22:00 по киевскому времени. Кроме того, известно, что все матчи Лиги чемпионов сезона - 2018/19 будут начинаться в это время.

Первый матч против Аякса киевляне сыграют на выезде 22 августа, а ответный на домашней арене - 28 августа.

Напомним, на пути к плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо обыграло Славию, а Аякс одолел Стандарт.

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Теги: Динамо, Аякс, Лига Чемпионов
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